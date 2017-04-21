Трудная дорога в финал

22 Апреля 2017 21:43

После победы над голландками женская сборная Беларуси по теннису впервые в истории оказалась в четверке сильнейших на планете. Сегодня наши девушки на "Чижовка-Арене" начали настоящую битву с командой Швейцарии.

Павел Капуцкий наблюдал за первыми играми полуфинала Кубка Федераций. Саснович заходит на пресс-конференцию под аплодисменты, хотя могло быть по-другому. Александра открывала матчевую встречу поединком с Викторией Голубич. Девушки встречались на прошлой неделе на турнире в швейцарском Биле, и тогда наша теннисистка победила. Сегодня в почти трехчасовой битве Саснович вновь сильнее - 6:3, 5:7, 7:5, хотя в рейтинге Голубич на 42 позиции выше.

Во втором матче наша Арина Соболенко встречалась с первым номером швейцарской команды и 22-й ракеткой мира Тимеа Бачински. После травмы запястья, из-за которой швейцарка в марте снялась с турнира в американском Индиан-Уэллсе, она одиночку не играла. И в этом хозяева видели свой шанс.

Не сработало. 5 мая Соболенко исполнится 19. Во встрече с опытной Бачински ей не хватило именно опыта - 4:6, 5:7.

Завтра в 12 часов на корт выйдут Саснович и Бачински. Затем сразятся Соболенко и Голубич. В конце, если понадобится, пройдет парная встреча. Наши девушки в хорошей форме и очень хотят продолжить писать историю.