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Триумфатором международного турнира серии "Челлендж" в Турку становится Татьяна Холодович
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14 Июня 2017 15:18

Триумфатором международного турнира серии "Челлендж" в Турку становится Татьяна Холодович

Триумфатором международного турнира серии "Челлендж" в Турку становится белорусская копьеметательница Татьяна Холодович. Чемпионка Европы побеждает с результатом 65 метров 3 сантиметра. Напомним, в этом сезоне Татьяна становилась лучшей на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, показав тогда третий результат мирового сезона.

  

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