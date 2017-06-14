Триумфатором международного турнира серии "Челлендж" в Турку становится Татьяна Холодович

14 Июня 2017 15:18

Триумфатором международного турнира серии "Челлендж" в Турку становится белорусская копьеметательница Татьяна Холодович. Чемпионка Европы побеждает с результатом 65 метров 3 сантиметра. Напомним, в этом сезоне Татьяна становилась лучшей на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, показав тогда третий результат мирового сезона.