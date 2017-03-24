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Триумф Бронислава Самойлова в Италии
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24 Марта 2017 19:17

Триумф Бронислава Самойлова в Италии

Белорусский велогонщик помог польской команде "Спранди Полковице" выиграть командную гонку на первом этапе веломногодневкни "Коппи Э Бартал". Отметим, что участие в соревнованиях принимает и команда велоклуба "Минск". Наш первый квартет показал 24-й результат. 

  

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