3 Июня 2017 15:17

Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в сербском Белграде. Олег Юреня поднимается на высшую ступень пьедестала по итогам финального заезда байдарок-одиночек на тысячу метров, первой расстояние в полкилометра преодолевает Ольга Худенко, а в гребле на каноэ на дистанции 500 метров равных нет белоруске Алене Ноздревой.