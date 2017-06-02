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Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
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3 Июня 2017 15:17

Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в сербском Белграде. Олег Юреня поднимается на высшую ступень пьедестала по итогам финального заезда байдарок-одиночек на тысячу метров, первой расстояние в полкилометра преодолевает Ольга Худенко, а в гребле на каноэ на дистанции 500 метров равных нет белоруске Алене Ноздревой.

 

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