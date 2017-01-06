Третий день Рождественского турнира: финалисты определятся сегодня

6 Января 2017 19:07

И еще одно тоже рождественское событие: третий игровой день на Международном турнире по хоккею с шайбой среди любителей. Сегодня завершается групповой этап и станут известны финалисты и участники матча за третье место.

Стартовали поединки сегодня матчем в группе А между сборной Балкан и командой Объединенных Арабских Эмиратов. Хоккеисты из ОАЭ были сильнее 9:5, вышли на 2-е место в четверке А и рассчитывают сыграть за бронзу. В квартете В максимум на 3-е место могут рассчитывать россияне. В заключительном матче Россия разгромила команду Германии 6:0. К слову, участники турнира благодарят белорусов не только за радушный прием.

Центральная встреча в эти минуты начинается на столичной "Чижовка-Арене". На большой площадке белорусы играют со швейцарцами. В 21 час эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5". На малой же арене за вторую путевку в финал спорят финны и словаки.