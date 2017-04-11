Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею объявил об очередном отсеве игроков
Спорт
RSS
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею объявил об очередном отсеве игроков
Скачать Поделиться

12 Апреля 2017 15:20

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею объявил об очередном отсеве игроков

Александр Китаров, Дмитрий Амброжейчик, Кирилл Чайка и Егор Иванов покинули расположение сборной Беларуси по хоккею по итогам сборов и спаррингов с Латвией. Тренерский штаб объявил об очередном отсеве игроков. Продолжают подготовку к чемпионату мира 29 хоккеистов. На этой неделе сначала в Жлобине, а после в Бобруйске команда сыграет против сборной Германии. 

  

Другие новости

Два гола и одна передача Два галы і адна перадача 11.04.2017 19:08 / Спорт Два гола и одна передача
Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =