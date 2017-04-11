Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею объявил об очередном отсеве игроков

12 Апреля 2017 15:20

Александр Китаров, Дмитрий Амброжейчик, Кирилл Чайка и Егор Иванов покинули расположение сборной Беларуси по хоккею по итогам сборов и спаррингов с Латвией. Тренерский штаб объявил об очередном отсеве игроков. Продолжают подготовку к чемпионату мира 29 хоккеистов. На этой неделе сначала в Жлобине, а после в Бобруйске команда сыграет против сборной Германии.