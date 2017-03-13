Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону изменил состав на последний этап Кубка мира

13 Марта 2017 19:08

Мужскую команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Александр Дорожко. У женщин выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Кристина Ильченко. Заключительный этап в Холменколлене пройдет с 17 по 19 марта. Спортсмены выступят в спринте, пасьюте и масс-старте.