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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону изменил состав на последний этап Кубка мира
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13 Марта 2017 19:08

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону изменил состав на последний этап Кубка мира

Мужскую команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Александр Дорожко. У женщин выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Кристина Ильченко. Заключительный этап в Холменколлене пройдет с 17 по 19 марта. Спортсмены выступят в спринте, пасьюте и масс-старте.

  

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