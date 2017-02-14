Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вернулась на пьедестал

13 Февраля 2017 21:00

И еще одним значимым событием ознаменованы эти дни. Новости из австрийского Хохфильцена буквально всколыхнули весь спортивный мир. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева триумфально вернулась на пьедестал. Да, этого события ждали, но никто не предполагал такого стремительного результата. Спортсменка только в январе возобновила выступления после почти двухлетней паузы. Более того, в гонке преследования Даша ушла на дистанцию 27-я, проигрывая лидерам почти полторы минуты. Но отличная скорость и безукоризненная стрельба позволили Дарье буквально пролететь через 25 мест. Что и говорить, настоящий герой. И даже титулованный муж Уле Бьорндален так вдохновился, что тоже взял награду.о главных героях чемпионата.

Она очень быстро, будто гонка еще не закончилась, бежит к своей команде. Оператор рискует камерой и даже здоровьем, чтобы успеть за молодой мамой.

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка: "То, что случилось сегодня, невероятно. Я очень счастлива и благодарна всем болельщикам за потрясающую поддержку. Каждому тренеру, сервис-группе. Их работа очень важна в нашем спорте".

За почти два года без больших побед Домрачева накопила очень много позитивных спортивных эмоций и после пасьюта в Хохфильцене, наконец, позволила им выйти.

А ведь еще в пятницу после трех промахов на стойке и 27-го места по итогам спринта Дарье тоже хотелось кричать. От злости на себя. В лесу, чтобы никто не слышал.

1 октября Дарья стала мамой. Вскоре возобновила тренировки, а уже в середине января выступила на этапе в немецком Оберхофе. Начинала с мест в четвертом десятке. Некоторые гонки специально пропускала, дабы не перегрузить организм. И все для того, чтобы здесь, на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, вернуться по-настоящему.

Четыре огневых рубежа на ноль – последний раз такая чистая стрельба у нее была шесть лет назад. За 10 километров Домрачева обошла Коукалову, Макарайнен, Дорен Абер, Вирер и много кого еще. Настоящий рывок от роддома до лыжной трассы. С 27-го места на вторую ступень пьедестала.

Дарья прекрасно смотрится на пьедестале. Кажется, там ее место. С успехом биатлонистку поздравил Президент Беларуси:

"Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения - прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами".

После гонки Дарья отправилась домой, к дочери Ксении. Папы не было. Уле-Эйнар готовился к пасьюту, где в итоге поднялся с 8-го на 3-е место. С 97-го года великий норвежец неизменно берет медали на чемпионатах мира и олимпиадах, а пара Домрачева--Бьорндален стала первой за 13 лет, сумевшей взять награды на мундиале в один день. В прошлый раз блеснули Рафаэль и Лив-Грете Пуарэ.

На пресс-конференции к Бьорндалену вопросов больше, чем к Мартену Фуркаду. Несколько из них о Дарье Домрачевой. Женскую гонку Уле-Эйнар смотрел с маленькой Ксенией на коленях.

Уле-Эйнар Бьорндален, 8-кратный олимпийский чемпион: "Дарья выступила потрясающе, это не может не вдохновлять. У нее было довольно большое отставание на старте пасьюта. Утром я смотрел гонку по телевизору, и жена очень сильно меня удивила - прекрасная стрельба, великолепный лыжный ход".

На этом видео Дарья отвечает на вопросы норвежского телеканала на норвежском языке. Самые простые слова, но все же...

Месяц назад Уле-Эйнар на аналогичную просьбу "Беларусь 1" сказать несколько слов по-русски дал отказ.

На чемпионате мира белорусов по-прежнему больше интересуют женские гонки. Уже в среду индивидуалка на 15 километров. Есть шансы в эстафете и масс-старте.