Трансляцию финального поединка Лиги Европы смотрите на "Беларусь 2" в 21:40

24 Мая 2017 19:24

“Аякс” против “Манчестер Юнайтед”. На Френдс Арене в Стокгольме сегодня определится победитель футбольной Лиги Европы. Манкунианцы в последних турах Премьер-лиги делали ставку на молодежь и выставляли резерв, но сегодня на поле выйдут лидеры, в числе которых не будет, правда, травмированного Златана Ибрагимовича. “Аякс” последний матч чемпионата Голландии провел 10 дней назад, игроки успели восстановиться. Однако на стадии плей-офф голландцы не выиграли ни одного матча на выезде. Прямая трансляция финального поединка начнется на телеканале "Беларусь 2" в 21:40.