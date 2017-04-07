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Традиционный международный Евровызов стартует для сборной Беларуси по хоккею в Латвии
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7 Апреля 2017 19:19

Традиционный международный Евровызов стартует для сборной Беларуси по хоккею в Латвии

Это финальный этап подготовки команды к чемпионату мира. Сегодня в 19:30 белорусы проведут с латышами первый матч, завтра в 17:00 - второй. Оба в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

  

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