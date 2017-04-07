Спорт
7 Апреля 2017 19:19
Традиционный международный Евровызов стартует для сборной Беларуси по хоккею в Латвии
Это финальный этап подготовки команды к чемпионату мира. Сегодня в 19:30 белорусы проведут с латышами первый матч, завтра в 17:00 - второй. Оба в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".
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