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Ток-шоу "Форум" о нашем футболе - сегодня вечером на "Беларусь 1"
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19 Декабря 2016 07:08

Ток-шоу "Форум" о нашем футболе - сегодня вечером на "Беларусь 1"

Футбольный сезон позади. И пока весь мир раздает титулы и подводит итоги. Агентство теленовостей сегодня - о нашем футболе. Как вдохнуть в него страсть побед? Почему пикирует рейтинг  игры №1. Сегодня об этом - в студии ток-шоу "Форум".

 

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