Ток-шоу "Форум" о нашем футболе - сегодня вечером на "Беларусь 1"

19 Декабря 2016 07:08

Футбольный сезон позади. И пока весь мир раздает титулы и подводит итоги. Агентство теленовостей сегодня - о нашем футболе. Как вдохнуть в него страсть побед? Почему пикирует рейтинг игры №1. Сегодня об этом - в студии ток-шоу "Форум".