Теннис мирового уровня в Минске

11 Февраля 2017 21:18

На "Чижовка-Арене" стартовала матчевая встреча мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. Наши теннисистки дебютируют в сильнейшем дивизионе. Несмотря на то, что фаворитками этой встречи считаются наши соперницы, белорусские теннисистки доказали, что способны не только бороться на равных с более титулованными голландками, но и побеждать.

Желающих увидеть своими глазами поединок мировой группы собралось так много, что организаторам пришлось открыть второй этаж спорткомплекса. Начинали матчевую встречу первая ракетка нашей сборной Александра Саснович и Михаэла Крайчек. Уступив в стартовом сете 4:6, Александра сумела вернуться в игру и выиграть два последующих - 6:3, 6:2, принеся тем самым первое очко белорусской команде.

Второму номеру нашей сборной Арине Соболенко предстояло выдержать экзамен от 24-й ракетки мира Кики Бертенс. Поединок получился весьма упорным, и наша теннисистка была в шаге от победы. Выиграв первый сет 6:3, во втором Соболенко при тайбрейке даже подавала на матч. Однако более опытная Бертенс благодаря хорошей подаче отыгралась и, выиграв второй и третий сеты, сравняла счет в поединке между сборными Беларуси и Нидерландов.

Исход всего поединка решится завтра. Первыми в 11:00 на корт выйдут лидеры команд - Александра Саснович и Кики Бертенс, после сыграют Арина Соболенко и Михаэла Крайчек. В пятом парном поединке встретятся Вера Лапко и Ольга Говорцова, а также Синди Бургер и Аранча Рус. Правда, капитаны команд за час до старта первого матча и за 20 минут до начала двух последующих могут провести замены игроков.