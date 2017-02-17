Спорт
20 Февраля 2017 19:33
Татьяна Шаракова заняла третье место в общем зачете Кубка мира в омниуме
На третьем этапе, который проходил в Колумбии, Шаракова стала лишь 12-й, но благодаря удачному выступлению в ноябре, смогла удержаться в тройке. В программу заключительного этапа в Лос-Анджелесе омниум не входит. Третью позицию общего зачета Шаракова занимает второй год подряд.
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