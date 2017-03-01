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Татьяна Шаракова - третья итогового зачета Кубка мира в омниуме
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1 Марта 2017 12:08

Татьяна Шаракова - третья итогового зачета Кубка мира в омниуме

Она единственная представляла страну на Олимпиаде. 
  

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