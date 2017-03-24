Сын Виктории Азаренко стал гражданином Беларуси

24 Марта 2017 19:12

И завершим выпуск приятной новостью, которой поделилась наша теннисистка Виктория Азаренко. Ее сын, которому уже исполнилось три месяца, получил белорусский паспорт и стал полноправным гражданином нашей страны. Об этом стало известно из аккаунта экс-первой ракетки мира в "Инстаграме". "Лео получил свой белорусский паспорт" - именно такой текст сопровождал фотографию. Напомним, что Виктория стала мамой 20 декабря в Америке и назвала своего сына Лео Александр.