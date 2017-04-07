Студенческий спорт развивают в столице

7 Апреля 2017 15:22

Готовить чемпионов помогает Белорусская ассоциация студенческого спорта. Ежегодно организация проводит тематические семинары, встречи и турниры. Среди них - республиканская универсиада и фестиваль неолимпийских видов спорта. Во время таких стартов студенты могут зарекомендовать себя в качестве перспективных спортсменов и подготовиться к крупным стартам. Ежегодно самые успешные атлеты получают специальные премии.

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, олимпийский чемпион: "Ассоциация студенческого спорта должна развивать, поддерживать и создавать условия для того, чтобы учащиеся могли заниматься спортом, который они избрали. Мы будем участвовать в различных спортивных мероприятиях. Как организация, которая за здоровый образ жизни, за движение вперед и за здоровую нацию".

Белорусские студенты успешно выступают и на международных стартах. Так, на Всемирной универсиаде в Казахстане наша команда завоевала 6 медалей.