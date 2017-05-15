15 Мая 2017 12:15

Столичный Дворец спорта принял чемпионат Беларуси по карате (полноконтактному стилю) кекусинкай. Турнир посвящен сразу двум событиям - Дню Победы и 20-летию Белорусской федерации этого вида спорта. В Минск съехались более ста спортсменов со всей страны - как взрослые, так и юные бойцы.

В 2020 году на Олимпиаде в Токио впервые пройдут соревнования по карате, но бесконтактному. Тем не менее, и представители кекусинкай намерены побороться за олимпийские лицензии.