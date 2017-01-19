Столичные спортивные объекты готовятся к проведению Европейских игр 2019

19 Января 2017 15:36

Эстафету Минску передает Баку. Среди абсолютно новых объектов, которые появятся в ближайшие годы, большой стрелковый тир, а также Дворец художественной гимнастики. Одни из главных соревнований примет легкоатлетический стадион "Динамо". Сейчас он на масштабной реконструкции. В обновленном спортивном комплексе "Уручье" пройдут соревнования по таким единоборствам, как дзюдо и самбо. Впрочем, сам объект универсальный.

Европеада 2019 будет только второй в истории олимпийского движения. Планируется, что в Минск приедут 4 тысячи атлетов, которые представят 16 видов спорта.