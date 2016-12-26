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Сто боев за четыре дня
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26 Декабря 2016 18:52

Сто боев за четыре дня

За званием лучших боксеров стиля муай тай в Минск приехали 140 студентов из различных вузов страны. Среди них есть мастера спорта международного класса и чемпионы  мировых соревнований. В бойцовский клуб превратился спортивный зал БАТУ. Турнир организовали по классическим правилам тайского бокса. А перед боями спортсмены  выполняли традиционное восточное приветствие соперника.

Андрей Григоров, заслуженный тренер Беларуси:  "После этих соревнований у нас будет еще чемпионат Беларуси, где будут отбирать на чемпионаты мира и Европы будущего года. Соревнуемся по международным правилам муай тай, никаких поблажек нет. Это связано с тем, что в следующем году в Беларуси, в частности, в Минске будет проходить чемпионат мира".

Самыми успешными оказались бойцы Белорусского государственного университета физической культуры. Второе место у хозяев турнира -  Аграрно-технического университета, третье – у БНТУ. Кстати, в этом месяце тайский бокс признали олимпийским видом спорта.

 

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