Сто боев за четыре дня

26 Декабря 2016 18:52

За званием лучших боксеров стиля муай тай в Минск приехали 140 студентов из различных вузов страны. Среди них есть мастера спорта международного класса и чемпионы мировых соревнований. В бойцовский клуб превратился спортивный зал БАТУ. Турнир организовали по классическим правилам тайского бокса. А перед боями спортсмены выполняли традиционное восточное приветствие соперника.

Андрей Григоров, заслуженный тренер Беларуси: "После этих соревнований у нас будет еще чемпионат Беларуси, где будут отбирать на чемпионаты мира и Европы будущего года. Соревнуемся по международным правилам муай тай, никаких поблажек нет. Это связано с тем, что в следующем году в Беларуси, в частности, в Минске будет проходить чемпионат мира".

Самыми успешными оказались бойцы Белорусского государственного университета физической культуры. Второе место у хозяев турнира - Аграрно-технического университета, третье – у БНТУ. Кстати, в этом месяце тайский бокс признали олимпийским видом спорта.