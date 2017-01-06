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Стартовало ралли Дакар-2017
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3 Января 2017 12:12

Стартовало ралли Дакар-2017

Гонщики преодолеют почти 9 тысяч километров по Парагваю, Боливии и Аргентине. Первый этап среди грузовиков выиграл чех Мартин Коломы на “Татре”. Белорусы, выступающие на МАЗах, в топ-10 не попали. Сергей Вязович 12-й, Александр Василевский 21-й, Алексей Вишневский 23-й.  

 

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