Стартовало ралли Дакар-2017

3 Января 2017 12:12

Гонщики преодолеют почти 9 тысяч километров по Парагваю, Боливии и Аргентине. Первый этап среди грузовиков выиграл чех Мартин Коломы на “Татре”. Белорусы, выступающие на МАЗах, в топ-10 не попали. Сергей Вязович 12-й, Александр Василевский 21-й, Алексей Вишневский 23-й.