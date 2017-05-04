Стартовал отборочный тур на этап Международных армейских игр

5 Мая 2017 12:05

Отборочный тур на этап Международных армейских игр стартовал сегодня в Старых Дорогах на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. Подобные состязания в Вооруженных Силах проводятся впервые. Померяться силами в профессиональном мастерстве приехали 12 команд. На полигоне создана специальная тренировочная база.

В копилке белорусских разведчиков уже есть серебро Международных армейских игр 2015 года, которые проходили в России. В этом году соревнования состоятся в Китае.