Стартовал финальный этап соревнований по хоккею "Золотая шайба"

9 Марта 2017 21:33

Ледовая погоня за кубком началась. В Минске и Орше сегодня стартовал финальный этап традиционных соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси "Золотая шайба".

С открытием финального турнира участников соревнований поздравил Александр Лукашенко. Спортсмены прошли через серьезные отборочные испытания, а в решающую часть пробились лучшие команды (по одной из каждой области и две, представляющие Минск).

Соревнования в младшей возрастной группе проходят на малой арене спорткомплекса в Чижовке. Первый соревновательный день порадовал болельщиков массой заброшенных шайб. Например, команда "Мираж" обыграла "Шахтер" со счетом 11:8. Особое внимание к действующим победителям турнира. В своем стартовом матче "Грифоны" переиграли команду "Принеманские ястребы" 7:0 - на счету младшего сына Президента Николая Лукашенко две шайбы и две голевые передачи. Финальные игры состоятся 16 марта.