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Старт с поражения
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28 Декабря 2016 12:22

Старт с поражения

Сборная Беларуси по гандболу уступает латвийцам на Кубке Рижской думы 20:23. В параллельной игре россияне одержали волевую победу над сборной Египта - 24:23. Сегодня белорусы встретятся как раз с египтянами, завтра с - Россией.

 

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