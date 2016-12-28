Старт с поражения

28 Декабря 2016 12:22

Сборная Беларуси по гандболу уступает латвийцам на Кубке Рижской думы 20:23. В параллельной игре россияне одержали волевую победу над сборной Египта - 24:23. Сегодня белорусы встретятся как раз с египтянами, завтра с - Россией.