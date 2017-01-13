Старт гандбольного чемпионата мира для белорусов

13 Января 2017 15:03

Команда Юрия Шевцова проведет сегодня первый матч группового этапа на планетарном турнире во Франции. Сборная Беларуси встретится с чилийцами. Отметим, что на прошлом чемпионате мира команды уже встречались. Два года назад наша сборная была сильнее. Впрочем, по сравнению с тем турниром состав белорусов обновился очень серьезно. Прямая трансляция встречи Беларусь - Чили начнется в 15:55 на "Беларусь 5".