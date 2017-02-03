Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике
Спорт
RSS
Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике
Скачать Поделиться

4 Февраля 2017 12:29

Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике

Станислав Гладченко берет серебро в лыжной акробатике на соревнованиях в американском Дир-Вэлли. Белорус набрал 114,60 балла, победитель Ци Гуанпу из Китая – 128,96. Третья строчка у россиянина Станислава Никитина, на пятой позиции расположился наш соотечественник Максим Густик.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =