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Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
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17 Мая 2017 12:20

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

Групповой этап соревнований завершился матчем сборных Латвии и Германии в Кельне. Хозяева первенства одержали верх по буллитам - 4:3. В Париже Канада разгромила Финляндию 5:2.

Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 18 мая.

  

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