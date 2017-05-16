Спорт
17 Мая 2017 12:20
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
Групповой этап соревнований завершился матчем сборных Латвии и Германии в Кельне. Хозяева первенства одержали верх по буллитам - 4:3. В Париже Канада разгромила Финляндию 5:2.
Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 18 мая.
Другие новости
17.05.2017 12:17 / Спорт "Крумкачы" сыграли вничью с мозырьской "Славией"
16.05.2017 21:17 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею заняла 13 место на чемпионате мира
16.05.2017 19:12 / Спорт Егор Герасимов обыграл литовца Лауринаса Григелиса
16.05.2017 19:11 / Спорт Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Сен-Годенсе во Франции
16.05.2017 15:20 / Спорт Матч Беларусь - Норвегия 4:3. Поздравляем с победой!
16.05.2017 12:10 / Спорт "Шахтер" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу
16.05.2017 09:30 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 16 мая
16.05.2017 07:14 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира
15.05.2017 21:25 / Спорт Предпоследний день группового этапа 81-го чемпионата мира по хоккею во Франции
15.05.2017 19:19 / Спорт Максим Мирный в паре с Томми Хаасом покидают турнир в Риме
15.05.2017 19:17 / Спорт 9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана
15.05.2017 18:51 / Спорт Рубрика "Матчбол"
15.05.2017 12:24 / Спорт Смена лидера в чемпионате Беларуси по футболу
15.05.2017 12:21 / Спорт "БГК имени Мешкова" - обладатель Кубка Беларуси по гандболу - 2017
15.05.2017 12:15 / Спорт Столичный Дворец спорта принял чемпионат Беларуси по карате
15.05.2017 10:15 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 15 мая
14.05.2017 21:29 / Спорт Итоги выступления нашей хоккейной команды на чемпионате мира
14.05.2017 10:20 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 14 мая
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия