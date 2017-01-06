Стали известны имена лауреатов специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2016 года

9 Января 2017 19:05

В их числе Эльвира Герман. Белорусская легкоатлетка в прошлом сезоне выиграла золото молодежного чемпионата мира. Отметим, награда вручается за значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в нашей стране. Для 20-летней Эльвиры этот диплом стал приятной неожиданностью. В беседе с нашей съемочной группой спортсменка поделилась, как готовится к церемонии награждения.

По указу Президента, определены три лауреата премии "Белорусский спортивный Олимп". Кроме Эльвиры Герман, это Руслан Васильев - редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама", который работает в этой сфере уже 20 лет, и тренер молодежных сборных команд Беларуси по баскетболу - гродненский специалист Александр Шимковяк.