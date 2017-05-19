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19 Мая 2017 13:30

Стартует голосование по выбору страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею

В эти минуты стартует голосование по выбору страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею. Благодаря электронному процессу (это пульт для голосования) результат узнаем примерно в 13:45 по Минску.

Соперник белорусско-латвийской заявки - Финляндия.

Подробности в новостях в 15.00.

Голосование-по-стране-хозяйке-ЧМ-по-хоккею-2021


 

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