19 Мая 2017 13:30

В эти минуты стартует голосование по выбору страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею. Благодаря электронному процессу (это пульт для голосования) результат узнаем примерно в 13:45 по Минску.

Соперник белорусско-латвийской заявки - Финляндия.

Подробности в новостях в 15.00.







