Спорт
19 Мая 2017 13:30
Стартует голосование по выбору страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею
В эти минуты стартует голосование по выбору страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею. Благодаря электронному процессу (это пульт для голосования) результат узнаем примерно в 13:45 по Минску.
Соперник белорусско-латвийской заявки - Финляндия.
Подробности в новостях в 15.00.
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