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Сразу две команды представят Пинск в чемпионате Беларуси по футболу - 2017
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21 Февраля 2017 15:19

Сразу две команды представят Пинск в чемпионате Беларуси по футболу - 2017

В Первой лиге выступит "Волна", добившаяся повышения в классе в прошлом году. Во Вторую заявится команда местной футбольной академии.

Репортаж из Пинского футбольного манежа, где к сезону готовятся и команды Высшей лиги, смотрите сегодня в 21:55 на "Беларусь 5".

  

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