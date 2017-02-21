Сразу две команды представят Пинск в чемпионате Беларуси по футболу - 2017

21 Февраля 2017 15:19

В Первой лиге выступит "Волна", добившаяся повышения в классе в прошлом году. Во Вторую заявится команда местной футбольной академии.

Репортаж из Пинского футбольного манежа, где к сезону готовятся и команды Высшей лиги, смотрите сегодня в 21:55 на "Беларусь 5".