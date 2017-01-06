4 Января 2017 19:01

Спортивный год в Беларуси официально открыт: такой своеобразный старт в нашей стране уже 13-ый год подряд дает Рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси. Событие особенное и знаковое - аналогичных таких в мире больше не проводится. В Минске собираются бывшие звезды хоккея, чтобы вновь показать свое мастерство и погрузиться в баталии бескомпромиссной борьбы. И именно гости Беларуси все чаще называют эти соревнования неофициальным чемпионатом мира. Однако, еще одной важной составляющей турнира является его неповторимая атмосфера, в рождественские дни арены на матчах переполнены - праздник хоккея, традиционно, объединяет всех поклонников этой игры. Церемония открытия соревнований с участием Главы государства на "Чижовка-Арене" завершилась буквально час назад, а в эти минуты на месте событий работает наш спортивный обозреватель - Станислав Липский .

Ближайшие дни живём хоккеем - накануне практически все гости 13 Рождественского турнира приехали в Минск. Наверняка, видели, как столичное "Динамо" в КХЛ обыграло лидера сезона СКА 5:4, а сегодня уже сами вышли на лед столичной "Чижовка-Арены". Именно здесь в этом году пройдут все матчи турнира. Атмосфера, как всегда, праздничная.

Два дневных матча уже завершились. На малой арене команда Финляндии не оставила шансов Германии 13:2, отметим, хет-трик нападающего Тони Макиахо. На большой арене чуть позже в нашей группе сборная Швейцарии справилась с дебютантами турнира - командой Балкан - 4:2. Отметим, в ее составе представители сразу 8 суверенных государств. В еще одном поединке россияне обыграли словаков 3:1. А примерно час назад 13 Рождественский турнир на приз Президента Беларуси официально объявили открытым. В красочной церемонии, которая длилась порядка 30 минут, основной акцент был сделан на рождественские волшебные праздничные дни, которые вот уже как 13 год подряд в Беларуси проходят под аккомпанемент ударов клюшек и звуки речевок любителей хоккея, антураж ведь неповторимый.

Традиционно открыл турнир, собственно как и спортивный год в нашей стране, Глава государства. А сразу после церемонии открытия организаторы поклонникам турнира подготовили главный матч первого дня турнира: команда Президента - девятикратный триумфатор соревнований - экзаменует команду Объединенных Арабских Эмиратов. Разумеется, аншлаг встрече обеспечен.

Итак, первый период поединка команды Президента против команды ОАЭ приближается к экватору - наша дружина уже выигрывает. Тем же, кто сегодня не смог попасть на трибуны "Чижовка-Арены", напомним: вход абсолютно на все игры турнира бесплатный.

Белтелерадиокомпания подготовила трансляцию встречи на телеканале"Беларусь 5". Она стартует в 20:05. Не пропустите. Еще больше о Рождественском турнире мы расскажем в "Панораме" в 21:00.