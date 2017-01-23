Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение о дисквалификации наших гребцов

23 Января 2017 21:01

Годичная дисквалификация нашей мужской команды по гребле на байдарках и каноэ признана неправомерной. Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал свое решение по громкому судебному процессу. Речь идет об отстранении белорусских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио, якобы из-за употребления допинга. Истцами выступила Белорусская ассоциация каноэ и члены мужской национальной сборной. Ответчик - Международная федерация каноэ.

Напомним, команда Беларуси готовилась к Олимпиаде во Франции. Спортсмены подверглись обыску. После чего были выдвинуты обвинения в употреблении запрещенных препаратов. Как итог - наша мужская сборная не смогла принять участие в Играх в Рио и побороться за медали.

И вот сегодня опубликован пресс-релиз решения суда. Иск белорусской стороны полностью удовлетворен. Наши спортсмены полностью оправданы. Спортивный арбитражный суд в Лазанне отменил решение о дисквалификации белорусских гребцов. Панель арбитров суда постановила: "Не было никаких оснований для поддержки наложения однолетнего запрета на белорусскую команду". Напомним, инициатором подачи иска стал Национальный олимпийский комитет. Мы дозвонились генеральному секретарю НОК Анатолию Котову.

Белорусская сторона собирается подать еще один иск против Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Речь идет о возмещении расходов на подготовку команды за четыре года. Конечно, сложно оценить разочарование спортсменов, посвятивших много лет подготовке к олимпийским стартам. И выбывшим из борьбы за медали. Белорусская сторона будет требовать возмещения и морального ущерба. Мы вернемся к этой теме в наших завтрашних выпусках. Наши корреспонденты уже готовят большой материал с комментариями от Национального олимпийского комитета, экспертов, спортсменов и тренеров.