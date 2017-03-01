Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего минского "Динамо"

1 Марта 2017 19:19

Без Александра Матерухина минское "Динамо" начнет пятый поединок против "Локомотива" в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего на один матч. Фредерик Петтерсон внесен в список травмированных до конца сезона. В эти минуты прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу "железнодорожников".