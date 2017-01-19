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Сотню юных спортсменов из разных городов страны объединил детский турнир
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19 Января 2017 15:39

Сотню юных спортсменов из разных городов страны объединил детский турнир

Пируэты и даже гонки на льду можно было увидеть в Минске. Так дети продемонстрировали свое мастерство катания на коньках. Лучших определяют в шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании. Среди участников - как опытные конькобежцы, так и начинающие спортсмены, для которых турнир стал первым.

Участники соревнований получают бонусные баллы в зависимости от результатов. Лучший спортсмен по итогам трех стартов получит главный приз - профессиональную экипировку.

  

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