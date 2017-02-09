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Соревновательную программу ЧМ по биатлону сегодня откроет смешанная эстафета
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9 Февраля 2017 15:10

Соревновательную программу ЧМ по биатлону сегодня откроет смешанная эстафета

Соревновательную программу ЧМ по биатлону сегодня откроет смешанная эстафета: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников представят нашу страну. Прямая трансляция в 16:35 на "Беларусь 5".

  

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