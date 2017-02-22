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22 Февраля 2017 19:12

Солигорский "Шахтер" завершил выступление в регулярном чемпионате Экстралиги

Шесть побед в двадцати матчах. Солигорский "Шахтер" накануне домашней викторией 4:2 над будущим соперником по плей-офф – "Динамо-Молодечно" - завершил выступление в регулярном чемпионате Экстралиги. После того как "горняков" возглавил Владимир Цыплаков, побед стало меньше. Но у тренера есть карт-бланш от руководства на следующий сезон. Победа позволила "Шахтеру" занять четвертое место в регулярке, и первые матчи плей-офф с "Динамо-Молодечно" "горняки" проведут в Солигорске.