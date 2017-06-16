Главная>>Спорт>>Солигорский "Шахтер" встретится с "Днепром" в Могилеве
Спорт
RSS
Солигорский "Шахтер" встретится с "Днепром" в Могилеве
Скачать Поделиться

16 Июня 2017 15:20

Солигорский "Шахтер" встретится с "Днепром" в Могилеве

Лидер чемпионата Беларуси по футболу - солигорский "Шахтер" - в матче 12-го тура встретится с "Днепром" в Могилеве. Пока "горняки" опережают вторую команду - БАТЭ - на три балла. Прямая трансляция встречи начнется в 19:50 на телеканале "Беларусь 5". БАТЭ, также на выезде, сыграет с "Нафтаном".

  

Другие новости

Отыграть 7 мячей Адыграць 7 мячоў 15.06.2017 12:20 / Спорт Отыграть 7 мячей

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =