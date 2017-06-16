Солигорский "Шахтер" встретится с "Днепром" в Могилеве

16 Июня 2017 15:20

Лидер чемпионата Беларуси по футболу - солигорский "Шахтер" - в матче 12-го тура встретится с "Днепром" в Могилеве. Пока "горняки" опережают вторую команду - БАТЭ - на три балла. Прямая трансляция встречи начнется в 19:50 на телеканале "Беларусь 5". БАТЭ, также на выезде, сыграет с "Нафтаном".