"Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - в Раубичах

20 Февраля 2017 15:19

В этом году - юбилейные, 10-ые, соревнования и новый формат. Юные спортсмены соревновались не в отдельных дисциплинах - стрельбе и лыжных гонках, а в классическом биатлоне. До финала дошли самые быстрые и точные - в трех возрастных категориях - от 11 до 16 лет.

"Снежный снайпер" - это соревнования исключительно для юных любителей биатлона, а не профессионалов. Больше всего наград - у спортсменов из Минской области.