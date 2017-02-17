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"Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - в Раубичах
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20 Февраля 2017 15:19

"Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - в Раубичах

В этом году - юбилейные, 10-ые, соревнования и новый формат. Юные спортсмены соревновались не в отдельных дисциплинах - стрельбе и лыжных гонках, а в классическом биатлоне. До финала дошли самые быстрые и точные - в трех возрастных категориях - от 11 до 16 лет.

"Снежный снайпер" - это соревнования исключительно для юных любителей биатлона, а не профессионалов. Больше всего наград - у спортсменов из Минской области.

  

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