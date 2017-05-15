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Смена лидера в чемпионате Беларуси по футболу
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15 Мая 2017 12:24

Смена лидера в чемпионате Беларуси по футболу

БАТЭ терпит первое поражение в нынешнем первенстве, от "Слуцка" - 0:1. В динамовском дерби столичное "Динамо" берет верх над брестским - также 1:0.

И как минимум до вечера поднимается на первое место в турнирной таблице. Но уже сегодня в лидеры может выйти солигорский "Шахтер". Для этого "горнякам" на выезде нужно обыгрывать "Ислочь". Прямая трансляция - в 19:30 на телеканале "Беларусь 5".

  

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