Смена лидера в чемпионате Беларуси по футболу

15 Мая 2017 12:24

БАТЭ терпит первое поражение в нынешнем первенстве, от "Слуцка" - 0:1. В динамовском дерби столичное "Динамо" берет верх над брестским - также 1:0.

И как минимум до вечера поднимается на первое место в турнирной таблице. Но уже сегодня в лидеры может выйти солигорский "Шахтер". Для этого "горнякам" на выезде нужно обыгрывать "Ислочь". Прямая трансляция - в 19:30 на телеканале "Беларусь 5".