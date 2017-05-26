СКА продлил контракт с левым крайним Иваном Бровко еще на один год

25 Мая 2017 19:20

В этом сезоне в чемпионате Беларуси Бровко имеет самый высокий показатель реализации бросков - 80 процентов. Также продолжат выступать за армейцев Никита Вайлупов и Максим Сончик. А вот правый полусредний Артур Карвацкий покинет минскую команду.