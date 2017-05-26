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СКА продлил контракт с левым крайним Иваном Бровко еще на один год
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25 Мая 2017 19:20

СКА продлил контракт с левым крайним Иваном Бровко еще на один год

В этом сезоне в чемпионате Беларуси Бровко имеет самый высокий показатель реализации бросков - 80 процентов. Также продолжат выступать за армейцев Никита Вайлупов и Максим Сончик. А вот правый полусредний Артур Карвацкий покинет минскую команду. 
  

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