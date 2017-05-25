Швеция - чемпион мира по хоккею 2017 года

22 Мая 2017 07:08

И разрешилась хоккейная интрига года. Швеция - чемпион мира 2017 года. В драматичном поединке сборная Швеции переиграла команду Канады. Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Шведы открыли счет во втором периоде, канадцы сравняли в третьей двадцатиминутке. В овертайме забитых шайб болельщики так и не увидели. а в серии буллитов шведы одержали победу. Бронзовые медали у команды России, которая переиграла сборную Финляндии со счетом 5:3.