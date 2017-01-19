Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской индивидуальной гонкой
Спорт
RSS
Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской индивидуальной гонкой
Скачать Поделиться

19 Января 2017 07:21

Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской индивидуальной гонкой

Из немецкого Рупольдинга в итальянский Антхольц. Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует уже сегодня женской индивидуальной гонкой. Приятная новость для болельщиков Дарьи Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка подтвердила свое участие. Напомним, последнюю гонку - пасьют - в Рупольдинге биатлонистка пропустила, чтобы набраться сил. В Антхольце Дарья выйдет на старт под 35-м номером. Также из белорусок заявлены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. В 16:15 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 16.01.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =