Спорт
19 Января 2017 07:21
Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской индивидуальной гонкой
Из немецкого Рупольдинга в итальянский Антхольц. Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует уже сегодня женской индивидуальной гонкой. Приятная новость для болельщиков Дарьи Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка подтвердила свое участие. Напомним, последнюю гонку - пасьют - в Рупольдинге биатлонистка пропустила, чтобы набраться сил. В Антхольце Дарья выйдет на старт под 35-м номером. Также из белорусок заявлены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. В 16:15 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию.
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