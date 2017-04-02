Шесть побед из семи возможных и логичный выход в финал

1 Апреля 2017 21:33

Команда Президента Беларуси сегодня на "Чижовка-Арене" в первом полуфинале республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд не оставила шансов Брестской области.

Дубль Степана Пономарева уже в первом периоде определил явного фаворита противостояния. Роман Романенко первый гол брестчан провел только в конце второго периода. В третьем - команда Президента доминировала, на два точных броска соперника, ответив пятью, - итог матча 10:3. В активе Главы государства три голевые передачи. Отмечу, в регулярном сезоне только команда Брестской области смогла отобрать очки у действующего чемпиона, сыграв вничью с командой Президента 5:5. Лучшим игроком матча с двумя шайбами и одним ассистентским баллом стал нападающий Степан Понамарев.

В финале турнира в следующую субботу команда Президента Беларуси сыграет с дружиной Минской области, которая сегодня во втором полуфинале переиграла гомельчан 2:1.