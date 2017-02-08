Спорт
8 Февраля 2017 15:16
Шайба нападающего "Юности" Александра Когалева признана лучшей
Шайба нападающего "Юности" Александра Когалева в ворота шведского клуба "Векше" признана лучшей в Лиге чемпионов сезона 2016-2017. Выбор делали болельщики. Турнир же накануне выиграл другой шведский клуб - "Фрелунда", обыгравший в финале пражскую "Спарту". В овертайме - 4:3. Отметим, именно "Фрелунда" выбила минскую "Юность" из розыгрыша в 1/16 финала.
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