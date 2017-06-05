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"Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате Беларуси по футболу
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5 Июня 2017 12:15

"Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате Беларуси по футболу

В 11-м туре "горняки" на своем поле обыграли "Витебск" 2:0. Отличились Алексиевич и Лаптев. С таким же счетом минское "Динамо" сильнее "Славии", а брестское - "Нафтана". БАТЭ одолел "Днепр" 2:1. "Минск" и "Торпедо" сыграли вничью 0:0.
  

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