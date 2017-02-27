"Шахтер" не сдается

27 Февраля 2017 12:12

Солигорский клуб сравнивает счет в четвертьфинальной серии хоккейной Экстралиги. На своем льду "горняки" побеждают "Динамо-Молодечно", 2:1. "Неман" - "Лида" - 6:1, в серии 2:0. "Гомель" "Металлурга" - 2:1, в серии 2:0. И, наконец, минская "Юность" забрасывает 10 шайб в ворота молодежной сборной Беларуси. 10:2. В серии - 2:0.