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Сейв Сергея Черника - в пятерке лучших в 20-м туре чемпионата Франции по футболу
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16 Января 2017 15:14

Сейв Сергея Черника - в пятерке лучших в 20-м туре чемпионата Франции по футболу

"Нанси" же в этой встрече обыграл "Бастию" 1:0 и поднялся на 11-е место турнирной таблицы. Отметим, это уже 4-й сухой матч подряд для Сергея Черника.  

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