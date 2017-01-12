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Сергей Рутенко завершает карьеру
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12 Января 2017 12:17

Сергей Рутенко завершает карьеру

Экс-капитан сборной Беларуси по гандболу Сергей Рутенко завершает карьеру. Напомним, с 2009 по 2015 годы Рутенко-старший выступал за "Барселону", с которой 8 раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Лигу чемпионов. Самый престижный клубный турнир континента еще дважды Сергей выигрывал со "Сьюдад Реалем", один раз со словенским "Целе".  

  

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