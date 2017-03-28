Сергей Румас разделяет недовольство болельщиков от первого матча сборной под руководством Игоря Криушенко

28 Марта 2017 19:13

Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас признался, что разделяет недовольство болельщиков от первого официального матча сборной под руководством Игоря Криушенко. Напомним, в субботу "Белыя крылы" уступили шведам - 0:4. Никто из тренеров национальной команды не начинал так плохо.

Команда попытается реабилитироваться в товарищеском матче против Македонии. Прямую трансляцию встречи ведет в эти минуты телеканал "Беларусь 5".