Спорт
28 Марта 2017 19:13
Сергей Румас разделяет недовольство болельщиков от первого матча сборной под руководством Игоря Криушенко
Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас признался, что разделяет недовольство болельщиков от первого официального матча сборной под руководством Игоря Криушенко. Напомним, в субботу "Белыя крылы" уступили шведам - 0:4. Никто из тренеров национальной команды не начинал так плохо.
Команда попытается реабилитироваться в товарищеском матче против Македонии. Прямую трансляцию встречи ведет в эти минуты телеканал "Беларусь 5".
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