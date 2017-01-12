Сергей Костицын возвращается

12 Января 2017 12:19

Форвард сборной Беларуси сегодня впервые выйдет на лед после травмы. Свое турне на Дальнем Востоке "Динамо" начинает в Хабаровске встречей с местным "Амуром". Прямая трансляция на "Беларусь 5". Начало в 12:30.