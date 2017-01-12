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Сергей Костицын возвращается
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12 Января 2017 12:19

Сергей Костицын возвращается

Форвард сборной Беларуси сегодня впервые выйдет на лед после травмы. Свое турне на Дальнем Востоке "Динамо" начинает в Хабаровске встречей с местным "Амуром". Прямая трансляция на "Беларусь 5". Начало в 12:30.
  

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