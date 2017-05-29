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Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси по футболу
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30 Мая 2017 15:06

Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси по футболу

Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси по футболу. За национальную команду нападающий провел 78 матчей и забил 17 голов. Завершившийся сезон Корниленко провел в "Крыльях Советов". С клубом занял 15 место в российской Премьер-лиге и покинул элитный дивизион. Белорус забил 8 голов и вошел в топ-10 форвардов чемпионата.

  

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